MARCHÉ DE NOËL – 7ÈME ÉDITION 6 Rue de l’Église Luc-sur-Orbieu, 25 novembre 2023, Luc-sur-Orbieu.

Luc-sur-Orbieu,Aude

La Mjc de Luc sur Orbieu, vous donne rendez-vous pour son 7ème Marché de Noël.

Au programme artisans, producteurs de quoi commencer vos premières emplettes de Noël.

Des animations pour les enfants :

– jeux gonflable

– pêche aux canards

– Pères Noël (plusieurs passages dans le week-end)

Les enfants n’oubliez de préparer vos courriers, sa boite aux lettres sera sur places.

Côté restauration :

– traiteur Créole, produits exotiques

– gaufres

– Barba-papa

– Crêpes

Coté Buvette :

Chocolat chaud, Bière de Noël soft , etc …

On vous attends nombreuses & nombreux..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

6 Rue de l’Église

Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie



The Mjc de Luc sur Orbieu invites you to its 7th Christmas Market.

On the program: artisans, producers, all you need to start your Christmas shopping.

Activities for children :

– inflatable games

– duck fishing

– Santa Claus (several visits over the weekend)

Children, don’t forget to prepare your mail: his letterbox will be on site.

Catering :

– creole caterer, exotic products

– waffles

– Barba-papa

– Crepes

On the refreshment side :

Hot chocolate, soft Christmas beer, etc …

We look forward to seeing many of you.

El Mjc de Luc sur Orbieu tiene el placer de invitarle a su 7º Mercado de Navidad.

En el programa, artesanos, productores y todo lo necesario para iniciar sus compras navideñas.

Actividades para niños :

– juegos hinchables

– pesca con pato

– Papá Noel (varias visitas durante el fin de semana)

Niños, no olvidéis preparar vuestras cartas, su buzón estará in situ.

Catering :

– catering criollo, productos exóticos

– gofres

– Barba-papa

– Crepes

Bar de refrescos :

Chocolate caliente, cerveza suave de Navidad, etc …

Esperamos ver a muchos de ustedes.

Das Jugendzentrum Luc sur Orbieu lädt Sie zu seinem siebten Weihnachtsmarkt ein.

Auf dem Programm stehen Kunsthandwerker und Produzenten, damit Sie Ihre ersten Weihnachtseinkäufe tätigen können.

Animationen für Kinder:

– aufblasbare Spiele

– angeln mit Enten

– Weihnachtsmänner (mehrere Durchgänge am Wochenende)

Kinder vergessen Sie nicht, Ihre Briefe vorzubereiten, sein Briefkasten wird vor Ort sein.

Verpflegung:

– kreolischer Feinkostladen, exotische Produkte

– waffeln

– Barba-papa

– Crêpes

Coté Buvette :

Heiße Schokolade, Weihnachtsbier Soft , etc …

Wir erwarten Sie zahlreich.

