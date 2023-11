CONCERT MA GRAND-MERE ETAIT NOIRE 6 Rue de l’Eglise Gourdan-Polignan, 22 décembre 2023, Gourdan-Polignan.

Gourdan-Polignan,Haute-Garonne

Concert gospel, avec des voix qui s’entremêlent et s’accordent dans un superbe chant offert au public..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 22:30:00. .

6 Rue de l’Eglise EGLISE

Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie



A gospel concert, with voices that intermingle and harmonize in a superb song offered to the audience.

Un concierto de gospel, con voces que se entremezclan y se unen en un canto soberbio para el público.

Gospelkonzert mit Stimmen, die sich ineinander verflechten und in einem wunderschönen Gesang übereinstimmen, der dem Publikum dargeboten wird.

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE