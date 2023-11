CONCERT TRIO BRAVO 6 Rue de l’église Gourdan-Polignan, 15 décembre 2023, Gourdan-Polignan.

Gourdan-Polignan,Haute-Garonne

Le Trio Bravo est considéré comme le plus petit big band du monde (Fabrizio Cassol : sax alto, Michel Massot : tuba et trombone, Michel Debrulle : percussions)avec une orchestration inédite..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:30:00. .

6 Rue de l’église EGLISE

Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie



The Trio Bravo is considered the world’s smallest big band (Fabrizio Cassol: alto sax, Michel Massot: tuba and trombone, Michel Debrulle: percussion), with an original orchestration.

El Trío Bravo está considerado como la big band más pequeña del mundo (Fabrizio Cassol: saxo alto, Michel Massot: tuba y trombón, Michel Debrulle: percusión), con una orquestación original.

Das Trio Bravo gilt als die kleinste Big Band der Welt (Fabrizio Cassol: Altsax, Michel Massot: Tuba und Posaune, Michel Debrulle: Perkussion)mit einer neuartigen Orchestrierung.

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE