CONCERT : LES CHANTEURS DU MONT ROYAL 6 Rue de l’église Gourdan-Polignan, 1 décembre 2023, Gourdan-Polignan.

Gourdan-Polignan,Haute-Garonne

Amis dans la vie, ces joyeux baladins à la pointe d’accent, basés à Montréjeau, revisitent dans la tradition chants et musiques du monde. Une chorale masculine de remarquables chanteurs et d’excellents musiciens bien connus dans le territoire..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:30:00. .

6 Rue de l’église EGLISE

Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie



Friends for life, these joyful balladeers with a hint of accent, based in Montréjeau, revisit traditional songs and music from around the world. A male choir of remarkable singers and excellent musicians, well known in the region.

Amigos de toda la vida, estos alegres baladistas con un toque de acento, afincados en Montréjeau, revisitan canciones y músicas tradicionales de todo el mundo. Un coro masculino de notables cantantes y excelentes músicos muy conocidos en la región.

Diese fröhlichen Baladine mit Akzent, die in Montréjeau ansässig sind, sind Freunde im Leben und interpretieren Lieder und Musik aus aller Welt in traditioneller Weise neu. Ein Männerchor mit bemerkenswerten Sängern und ausgezeichneten Musikern, die in der Gegend wohlbekannt sind.

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE