Lucie Fischer et Yiheng Wang – Avec l’AJAM 6 Rue de l’Eglise Bischwiller, 10 mars 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Voici deux instruments que tout oppose ! C’est ce qui intéresse du reste Lucie Fischer et Yiheng Wang. Leur projet ? Appréhender la flûte et le piano dans leurs spécificités, les considérer comme deux entités solistes bien distinctes, creuser le sillon de leurs différences pour créer un nouvel objet, le duo..

2024-03-10 fin : 2024-03-10 18:20:00. EUR.

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Here are two instruments that have nothing in common! And that’s what interests Lucie Fischer and Yiheng Wang. Their project? To approach the flute and the piano in all their specificities, to consider them as two very distinct solo entities, to dig the furrow of their differences to create a new object, the duo.

He aquí dos instrumentos que no tienen nada en común Y eso es lo que interesa a Lucie Fischer y Yiheng Wang. ¿Su proyecto? Abordar la flauta y el piano en todas sus especificidades, considerarlos como dos entidades solistas muy distintas, explorar sus diferencias para crear un nuevo objeto, el dúo.

Zwei Instrumente, die unterschiedlicher nicht sein könnten! Das ist es, was Lucie Fischer und Yiheng Wang interessiert. Ihr Projekt? Sie wollen die Flöte und das Klavier in ihren Eigenheiten verstehen, sie als zwei sehr unterschiedliche Solisten betrachten und ihre Unterschiede ausloten, um ein neues Objekt zu schaffen, das Duo.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller