Quatuor Kandinsky – Avec l'AJAM

Bischwiller,Bas-Rhin

Fondé en 2020 et basé à Vienne, le Quatuor Kandinsky est lauréat du Concours Boccherini et du Concours International Mozart. Présent sur les scènes européennes, se formant auprès des grands noms du quatuor, il participe au projet MERITA et à la Verbier Festival Academy 2023..

2024-02-04

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Founded in 2020 and based in Vienna, the Kandinsky Quartet is a winner of the Boccherini Competition and the International Mozart Competition. Present on European stages, training with the great names in quartet, it takes part in the MERITA project and the Verbier Festival Academy 2023.

Fundado en 2020 y con sede en Viena, el Cuarteto Kandinsky es ganador del Concurso Boccherini y del Concurso Internacional Mozart. El Cuarteto Kandinsky actúa por toda Europa, formándose con algunos de los grandes nombres del mundo del cuarteto, y participa en el proyecto MERITA y en la Academia del Festival de Verbier 2023.

Das Kandinsky Quartett wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Wien. Es ist Preisträger des Boccherini-Wettbewerbs und des Internationalen Mozart-Wettbewerbs. Es ist auf den europäischen Bühnen präsent und bildet sich bei den großen Namen des Quartetts aus. Es nimmt am MERITA-Projekt und an der Verbier Festival Academy 2023 teil.

