Concert des Petits Chanteurs de Saint-André´ de Colmar 6 Rue de l’Eglise Bischwiller, 22 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Depuis près de 20 ans, les Noëlies parcourent le territoire alsacien et proposent à tous les publics des concerts d’une qualité artistique exceptionnelle. Les artistes programmés débordent tous d’énergie et de talent pour illuminer la période de l’Avent. Pour ce concert bischwillerois, c’est le chœur des Petits Chanteurs de Saint-André´ de Colmar qui accompagnera les spectateurs..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 21:05:00. 0 EUR.

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



For almost 20 years, the Noëlies have been touring the Alsace region, offering concerts of exceptional artistic quality for all audiences. The artists on the program are all bursting with energy and talent to brighten up the Advent season. For this concert in Bischwiller, the choir of the Petits Chanteurs de Saint-André’ from Colmar will accompany the audience.

Desde hace casi 20 años, Noëlies recorre la región de Alsacia ofreciendo conciertos de una calidad artística excepcional a públicos de todas las edades. Los artistas del programa rebosan energía y talento para alegrar el Adviento. Para este concierto en Bischwiller, el público estará acompañado por el coro de los Petits Chanteurs de Saint-André’ de Colmar.

Seit fast 20 Jahren ziehen die Noëlies durch das Elsass und bieten allen Besuchern Konzerte von außergewöhnlicher künstlerischer Qualität. Die Künstler, die auf dem Programm stehen, strotzen alle vor Energie und Talent, um die Adventszeit zu erhellen. Bei diesem Konzert in Bischwiller wird der Chor der Petits Chanteurs de Saint-André’ aus Colmar die Zuschauer begleiten.

Mise à jour le 2023-08-23 par Maison de la Culture de Bischwiller