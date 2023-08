Stéphane Seban et Lyriel Benameur en concert 6 Rue de l’Eglise Bischwiller, 21 octobre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Stéphane Seban et Lyriel Benameur se produiront à l’Église protestante de Bischwiller pour mettre en avant des pièces romantiques et impressionnistes de Berlioz, Debussy, Ravel et Manuel de Falla..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 21:30:00. EUR.

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Stéphane Seban and Lyriel Benameur perform romantic and impressionist pieces by Berlioz, Debussy, Ravel and Manuel de Falla at the Protestant Church in Bischwiller.

Stéphane Seban y Lyriel Benameur actuarán en la iglesia protestante de Bischwiller, interpretando piezas románticas e impresionistas de Berlioz, Debussy, Ravel y Manuel de Falla.

Stéphane Seban und Lyriel Benameur werden in der protestantischen Kirche von Bischwiller auftreten und romantische und impressionistische Stücke von Berlioz, Debussy, Ravel und Manuel de Falla in den Mittelpunkt stellen.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller