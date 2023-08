Emil Rovner et Alla Ivanzhina-Rovner en concert 6 Rue de l’Eglise Bischwiller, 19 octobre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Emil Rovner et Alla Ivanzhina-Rovner se produiront à l’Église protestante de Bischwiller pour un programme autour de Bach, Beethoven, Ravel, Debussy et Saint-Saëns..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 21:40:00. EUR.

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Emil Rovner and Alla Ivanzhina-Rovner perform a program of Bach, Beethoven, Ravel, Debussy and Saint-Saëns at the Protestant Church in Bischwiller.

Emil Rovner y Alla Ivanzhina-Rovner interpretarán un programa de Bach, Beethoven, Ravel, Debussy y Saint-Saëns en la iglesia protestante de Bischwiller.

Emil Rovner und Alla Ivanzhina-Rovner werden in der protestantischen Kirche von Bischwiller mit einem Programm rund um Bach, Beethoven, Ravel, Debussy und Saint-Saëns auftreten.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller