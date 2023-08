Jean Muller en concert 6 Rue de l’Eglise Bischwiller, 17 octobre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Jean Muller présentera un récital de piano en forme de voyage musical. En partant de l’élégance toute viennoise de la Sonate KV 333 de W. A. Mozart, l’on entendra ensuite deux pièces introverties de Franz Liszt. Ces œuvres serviront de transition vers la monumentale Sonate No2 op. 36 de Rachmaninov, dont nous fêterons les 150 ans de sa naissance en 2023..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 21:30:00. EUR.

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Jean Muller presents a piano recital in the form of a musical voyage. Starting with the Viennese elegance of W. A. Mozart?s Sonata KV 333, we will then hear two introverted pieces by Franz Liszt. These works serve as a transition to the monumental Sonata No. 2 Op. 36 by Rachmaninov, whose 150th birthday we celebrate in 2023.

Jean Muller presentará un recital de piano en forma de viaje musical. Empezando por la elegancia vienesa de la Sonata KV 333 de W. A. Mozart, escucharemos a continuación dos piezas introvertidas de Franz Liszt. Estas obras servirán de transición a la monumental Sonata nº 2 Op. 36 de Rachmaninov, cuyo 150 aniversario celebraremos en 2023.

Jean Muller präsentiert ein Klavierkonzert in Form einer musikalischen Reise. Ausgehend von der Wiener Eleganz der Sonate KV 333 von W. A. Mozart, werden zwei introvertierte Stücke von Franz Liszt zu hören sein. Diese Werke bilden den Übergang zu der monumentalen Sonate Nr. 2 op. 36 von Rachmaninow, dessen Geburtstag sich 2023 zum 150.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller