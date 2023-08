Claire Désert en concert 6 Rue de l’Eglise Bischwiller, 15 octobre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations. Elle est l’invitée régulière de grands festivals et se produit dans les plus grandes salles du monde entier, de Tokyo à New York en passant par Londres, Bruxelles, l’Italie, le Brésil, ….

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:30:00. EUR.

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



All over the world, Claire Désert captivates audiences with the grace, depth and humility of her interpretations. She is a regular guest at major festivals and performs in the world?s greatest concert halls, from Tokyo to New York, via London, Brussels, Italy, Brazil, ?

En todo el mundo, Claire Désert cautiva al público con la gracia, profundidad y humildad de sus interpretaciones. Es invitada habitual de los grandes festivales y actúa en las salas de concierto más importantes del mundo, desde Tokio a Nueva York, pasando por Londres, Bruselas, Italia, Brasil, ?

Auf der ganzen Welt begeistert Claire Désert das Publikum mit der Anmut, der Tiefe und der Bescheidenheit ihrer Interpretationen. Sie ist regelmäßiger Gast bei großen Festivals und tritt in den größten Konzertsälen der Welt auf, von Tokio bis New York, über London, Brüssel, Italien, Brasilien, ?

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller