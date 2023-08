Inga Kazantseva et l’Orchestre « Les Ornements » 6 Rue de l’Eglise Bischwiller, 14 octobre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Présente lors de l’édition 2022 du festival, la talentueuse pianiste-concertiste Inga Kazantseva reviendra cette année accompagnée par l’Orchestre baroque « Les Ornements ». Composé de huit musiciens et de la soprano Francesca Sorteni, l’orchestre est un ensemble professionnel international dirigé par Cyril Pallaud et spécialisé dans le répertoire du 18ème siècle..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 21:50:00. EUR.

6 Rue de l’Eglise

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Present at the 2022 edition of the festival, the talented pianist-concertist Inga Kazantseva will return this year accompanied by the Orchestre baroque « Les Ornements ». Comprising eight musicians and soprano Francesca Sorteni, the orchestra is a professional international ensemble directed by Cyril Pallaud and specializing in 18th-century repertoire.

Presente en la 2022 edición del festival, la talentosa pianista-concertista Inga Kazantseva volverá este año acompañada por la Orquesta barroca « Les Ornements ». Formada por ocho músicos y la soprano Francesca Sorteni, la orquesta es un conjunto profesional internacional dirigido por Cyril Pallaud y especializado en el repertorio del siglo XVIII.

Die talentierte Pianistin und Konzertmeisterin Inga Kazantseva, die bereits bei der Ausgabe 2022 des Festivals anwesend war, wird dieses Jahr in Begleitung des Barockorchesters « Les Ornements » zurückkehren. Das Orchester besteht aus acht Musikern und der Sopranistin Francesca Sorteni und ist ein professionelles internationales Ensemble unter der Leitung von Cyril Pallaud, das sich auf das Repertoire des 18.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller