Portes Ouvertes du Domaine de Villemont 6 Rue de l’Ancienne Commune Mirebeau, 30 septembre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

Horaires : 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

DEGUSTATION DANS LES CHAIS de tous les vins et de « la bernache » ET vente en bouteilles et BIB

11h et 15h : Visite guidée des chais et de la cave à barriques (explication sur les vinifications )

16h30 : Balade pédestre guidée dans les vignes (découverte des différents cépages).

Opening hours: 10 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 6:30 p.m

IN-HOUSE TASTING of all wines and « la bernache » AND sale in bottles and BIBs

11am and 3pm: Guided tour of the winery and barrel cellar (explanation of vinification process)

4:30 pm: Guided walk in the vineyards (discovery of the different grape varieties)

Horario de apertura: de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.30 h

DEGUSTACIÓN EN LAS BODEGAS de todos los vinos y « la bernache » Y venta en botellas y BIBLETES

11h y 15h: Visita guiada a las bodegas y a la nave de barricas (explicación del proceso de vinificación)

16h30: Paseo guiado por los viñedos (descubrimiento de las diferentes variedades de uva)

Öffnungszeiten: 10:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:30 Uhr

DEGUSTATION IN DEN KELLERN von allen Weinen und « la bernache » UND Verkauf in Flaschen und BIBs

11h und 15h: Geführte Besichtigung der Weinkeller und des Barriquekellers (Erklärung der Weinbereitung)

16.30 Uhr: Geführter Spaziergang durch die Weinberge (Entdeckung der verschiedenen Rebsorten)

