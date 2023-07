Exposition d’été au Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Château Saint-Pardoux-le-Lac Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Pardoux-le-Lac Exposition d’été au Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Château Saint-Pardoux-le-Lac, 7 juillet 2023, Saint-Pardoux-le-Lac. Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne Exposition collective : peinture, sculpture, gravure, photo, céramique, bijoux artisanaux, etc..

2023-07-07 fin : 2023-08-27 18:30:00. .

Group exhibitions: painting, sculpture, engraving, photography, ceramics, handcrafted jewelry, etc. Exposiciones colectivas: pintura, escultura, grabado, fotografía, cerámica, joyería artesanal, etc. Gruppenausstellung: Malerei, Bildhauerei, Druckgrafik, Foto, Keramik, handgefertigter Schmuck usw.

