Montées au clocher nocturnes 6 Rue de l’Abbaye Déols, 27 décembre 2023, Déols.

Déols Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-12-27 17:30:00

fin : 2023-12-29

Profitez d’un moment insolite en grimpant au sommet du clocher de la magnifique abbaye Notre-Dame de Déols pour voir les illuminations.

Venez gravir l’escalier en colimaçon du clocher et admirer la ville qui scintille !

A Déols, fêtes de fin d’année riment avec montées au clocher ! Elles sont de retour pour vous offrir une vue inoubliable sur la ville et ses environs depuis les hauteurs de ce clocher ancestral et admirer les illuminations de Noël.

6 Rue de l’Abbaye

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme