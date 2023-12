Investigation à Déols 6 Rue de l’Abbaye Déols Catégories d’Évènement: Déols

Indre Investigation à Déols 6 Rue de l’Abbaye Déols, 26 décembre 2023, Déols. Déols Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2024-01-06 Enquêtez sur les vestiges et les mystères de l’Abbaye de Déols..

Enquêtez sur les vestiges et les mystères de l’Abbaye de Déols.

Pendant les vacances de Noël le Musée de l’abbaye de Déols vous proposent plusieurs animations. EUR.

6 Rue de l’Abbaye

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-12 par BERRY Détails Catégories d’Évènement: Déols, Indre Autres Code postal 36130 Lieu 6 Rue de l'Abbaye Adresse 6 Rue de l'Abbaye Ville Déols Departement Indre Lieu Ville 6 Rue de l'Abbaye Déols Latitude 46.825039 Longitude 1.70157 latitude longitude 46.825039;1.70157

6 Rue de l'Abbaye Déols Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deols/