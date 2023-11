Exposition de Gilles Le Bourlot et Martine Peraud 6 Rue de l’Abbaye Déols, 17 novembre 2023, Déols.

Déols,Indre

Rencontre avec deux artistes : Martine Peraud et Gilles Le Bourlot à travers la peinture et la sculpture..

Samedi 2023-11-17 10:00:00 fin : 2024-01-06 12:00:00. EUR.

6 Rue de l’Abbaye

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire



Meet two artists: Martine Peraud and Gilles Le Bourlot through painting and sculpture.

Conozca a dos artistas: Martine Peraud y Gilles Le Bourlot a través de la pintura y la escultura.

Begegnung mit zwei Künstlern : Martine Peraud und Gilles Le Bourlot durch Malerei und Skulptur.

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY