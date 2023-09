Exposition « Pastels » de Gilles Caranton 6 Rue de l’Abbaye Déols, 6 septembre 2023, Déols.

Déols,Indre

L’équipe du Musée de l’Abbaye de Déols vous propose l’exposition de pastel de Gilles Caranton à la salle d’exposition du Musée de l’Abbaye..

Samedi 2023-09-06 14:00:00 fin : 2023-10-07 12:30:00. EUR.

6 Rue de l’Abbaye

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire



The Musée de l’Abbaye de Déols team invites you to visit Gilles Caranton’s pastel exhibition in the Musée de l’Abbaye showroom.

El equipo del Musée de l’Abbaye de Déols se complace en presentar una exposición de pasteles de Gilles Caranton en la sala de exposiciones del Musée de l’Abbaye.

Das Team des Abteimuseums in Déols präsentiert Ihnen die Pastellausstellung von Gilles Caranton im Ausstellungsraum des Abteimuseums.

Mise à jour le 2023-09-22 par BERRY