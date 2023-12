Cabaret De New Day : les belles soufflent sur les Breizh 6 rue de la Tullaye Saint-Brieuc, 20 janvier 2024, Saint-Brieuc.

Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:30:00

.

Le cabaret De New Day (dénudé) est un spectacle rétro et néo, drôle et beau, qui met en scène des femmes jouant de leurs formes avec glamour et second degré, dans une profusion de franges, de plumes et de paillettes : l’art de suggérer plutôt que tout montrer !

Ce spectacle, empreint de bonne humeur et à l’énergie communicative, offre au public un moment festif, drôle et divertissant.

Élégamment emmenée par Lola Maravilla, les Belles Breizh s’amusent à débrider les codes du glamour et détournent avec fantaisie les clichés du cabaret, dans une succession de numéros toujours plus étonnants.

Danse, comédie et effeuillage, rien de les arrêtent… pas même les spectateurs qu’elles se plaisent à provoquer.

Il va faire chaud en ce mois de janvier au Théâtre de poche !

Spectacle à partir de 16 ans

.

6 rue de la Tullaye Théâtre de Poche

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme