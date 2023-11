CONCERT 6 rue de la Tour de l’horloge Sierck-les-Bains, 17 décembre 2023, Sierck-les-Bains.

Sierck-les-Bains,Moselle

De 15h à 17h, concert à l’église par les Chorales Evolution de Waldwisse, Choeur à Coeur de Mondelange et Choeur Bonne Humeur de Sainte Barbe.

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. 0 EUR.

6 rue de la Tour de l’horloge

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



From 3pm to 5pm, concert at the church by the Evolution de Waldwisse, Choeur à Coeur de Mondelange and Choeur Bonne Humeur de Sainte Barbe choirs.

Free admission.

De 15.00 a 17.00 h, concierto en la iglesia del coro Evolution de Waldwisse, Choeur à Coeur de Mondelange y Choeur Bonne Humeur de Sainte Barbe.

Entrada gratuita.

Von 15:00 bis 17:00 Uhr, Konzert in der Kirche mit den Chorales Evolution de Waldwisse, Choeur à Coeur de Mondelange und Choeur Bonne Humeur de Sainte Barbe.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-06 par TROIS FRONTIERES TOURISME