Marché de Noël 6 Rue de la Roulière Pompaire, 17 décembre 2023, Pompaire.

Pompaire,Deux-Sèvres

Marché de Noel organisé par la MAM le Royaume des P’tits Lou, le dimanche 17 décembre 2023, à la salle polyvalente de Pompaire de 10h à 17h.

Entrée gratuite.

Présence du Père Noel de 15h à 17h.

Présence d’artisans locaux.

Ballades à dos d’âne.

Maquillage/pêche à la ligne, crêpes et vin chaud.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00

6 Rue de la Roulière Salle Polyvalente Pompaire

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the MAM le Royaume des P’tits Lou, on Sunday December 17, 2023, at the Pompaire multi-purpose hall from 10am to 5pm.

Free admission.

Santa Claus will be present from 3pm to 5pm.

Local craftsmen present.

Donkey rides.

Face painting/fishing, pancakes and mulled wine

Mercado de Navidad organizado por el MAM le Royaume des P’tits Lou, el domingo 17 de diciembre de 2023, en la sala polivalente de Pompaire, de 10:00 a 17:00 horas.

Entrada gratuita.

Papá Noel estará presente de 15:00 a 17:00 h.

Presencia de artesanos locales.

Paseos en burro.

Pintura de caras, pesca con caña, tortitas y vino caliente

Weihnachtsmarkt, organisiert von der MAM le Royaume des P’tits Lou, am Sonntag, den 17. Dezember 2023, in der Mehrzweckhalle von Pompaire von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 15 bis 17 Uhr.

Anwesenheit von lokalen Handwerkern.

Spaziergänge auf dem Rücken eines Esels.

Kinderschminken/Angeln, Crêpes und Glühwein

