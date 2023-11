Marché de Noël – Aux Petits Bonheurs de Noël 6 Rue de la Roulière Pompaire, 9 décembre 2023, Pompaire.

Pompaire,Deux-Sèvres

L’association Aux petits Bonheurs organise son premier marché de Noël.

Samedi 9 décembre : 14h à 19h

Dimanche 10 décembre : 10h-18h

Animation gratuite : Père noël et magicien en close up le dimanche.

Animation gratuite: Le Crobamato , un « photomaton pas comme les autres » disponible tout le weekend.

Restauration sur place (Foodtrucks Epices et papilles & Roule tonton le dimanche)

Bar

Tombola.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

6 Rue de la Roulière Salle Polyvalente Pompaire

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Aux petits Bonheurs association organizes its first Christmas market.

Saturday December 9: 2pm to 7pm

Sunday, December 10: 10am-6pm

Free entertainment: Santa Claus and a close-up magician on Sunday.

Free entertainment: The Crobamato, a « photo booth like no other » available all weekend.

Catering on site (Foodtrucks Epices et papilles & Roule tonton on Sunday)

Bar

Tombola

Aux petits Bonheurs celebra su primer mercado navideño.

Sábado 9 de diciembre: de 14:00 a 19:00

Domingo 10 de diciembre: de 10.00 a 18.00 h

Animación gratuita: Papá Noel y un mago el domingo.

Animación gratuita: El Crobamato, un « fotomatón sin igual » disponible todo el fin de semana.

Restauración in situ (Foodtrucks Epices et papilles & Roule tonton el domingo)

Bar

Tómbola

Der Verein Aux petits Bonheurs organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt.

Samstag, 9. Dezember: 14h bis 19h

Sonntag, 10. Dezember: 10h-18h

Kostenlose Unterhaltung: Weihnachtsmann und Close-up-Zauberer am Sonntag.

Kostenlose Unterhaltung: Der Crobamato, ein « Fotoautomat wie kein anderer », steht das ganze Wochenende über zur Verfügung.

Verpflegung vor Ort (Foodtrucks Epices et papilles & Roule tonton am Sonntag)

Bar

Tombola

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine