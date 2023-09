Marché de Noël campagnard 6 rue de la Rohrmatt Obersteinbach, 17 décembre 2023, Obersteinbach.

Obersteinbach,Bas-Rhin

Profitez d’un véritable Marché de Noël du terroir avec ses stands d’artisanat local et de produits alimentaires pour agrémenter vos tables de fêtes. Petite restauration sur place..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

6 rue de la Rohrmatt

Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy a real local Christmas market, with stalls selling local crafts and food products to liven up your festive tables. Light meals available on site.

Disfrute de un auténtico mercado navideño local con puestos de artesanía local y productos alimenticios para animar sus mesas festivas. Comidas ligeras disponibles in situ.

Genießen Sie einen echten Weihnachtsmarkt aus der Region mit Ständen, an denen lokales Kunsthandwerk und Lebensmittel angeboten werden, um Ihre Festtagstafel zu schmücken. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte