Atelier Macramé 6 Rue de la Renaissance Oradour-sur-Glane, 2 mai 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Vous avez envie de découvrir la technique de quelques nœuds simples en macramé mais vous avez peur de vous lancer seul ? Cet atelier est fait pour vous. A l’issue de la séance, vous serez capables de reproduire ces nœuds de base chez vous et pourquoi pas, de vous perfectionner lors d’un prochain atelier si le cœur vous en dit. Toute la matière première et le matériel sont fournis, vous repartez avec votre création (à partir de 12 ans)..

2023-05-02 fin : 2023-05-02 11:00:00. EUR.

6 Rue de la Renaissance Cabinet de Créativités

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Would you like to learn how to make a few simple macramé knots, but are afraid of going it alone? Then this workshop is for you. At the end of the session, you’ll be able to reproduce these basic knots at home, and why not improve your skills at a future workshop if you feel like it. All materials are provided, and you’ll leave with your own creation (from age 12).

¿Le gustaría aprender a hacer algunos nudos sencillos de macramé pero le da miedo hacerlo solo? Entonces este taller es para ti. Al final de la sesión, podrás reproducir estos nudos básicos en casa y, por qué no, mejorar tus habilidades en un futuro taller si te apetece. Te proporcionaremos todo el material y te llevarás a casa tu propia creación (a partir de 12 años).

Sie haben Lust, die Technik einiger einfacher Makramee-Knoten zu entdecken, aber Angst, sich allein an die Arbeit zu machen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie. Am Ende des Workshops werden Sie in der Lage sein, diese Grundknüpfungen zu Hause nachzumachen und, wenn Sie Lust haben, in einem späteren Workshop Ihr Können zu verbessern. Alle Rohstoffe und Materialien werden bereitgestellt, Sie gehen mit Ihrer Kreation nach Hause (ab 12 Jahren).

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Porte Océane du Limousin