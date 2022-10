consultation architecte 6 rue de la Prée, 22440 Ploufragan Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

06 68 84 55 30 On travaille près de chez vous, venez nous rencontrer! Ce que nous vous avons préparé pour les journées portes ouvertes : CONSULTATION GRATUITE D’ARCHITECTE : Échange autour de votre projet de construction, extension, rénovation ou autre… Venez avec les documents dont vous disposez: photos, plans, règlement d’urbanisme … Tout est support pour étudier votre projet et faire avancer vos envies! Durée : 30 min Pensez à vous inscrire par téléphone au 06 68 84 55 30 EXPOSITION DE NOS RÉALISATIONS DÉCOUVERTE D’UN atelier D’ARCHITECTE COMMENT CA MARCHE? Rencontre avec une architecte pour découvrir les différentes étapes d’un projet de construction, de la conception à la réalisation, ainsi que les méthodes de travail. consultation architecte

présentation de notre métier

