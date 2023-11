SPECTACLE – LE MUSÉE IMAGINAIRE DE WARREN BABY DODDS 6 rue de la Poste Meisenthal, 10 décembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Voici la vie peu trépidante d’un gardien de musée un 24 décembre au matin.

Il se trouve que c’est la première fois que le musée ouvre ce jour-là et il se trouve également que c’est l’anniversaire de Baby Dodds, jour où son fantôme a la permission de sortie. S’ensuit alors une rencontre insolite entre un fantôme bavard et un gardien aphone sur fond de musique traditionnelle (zydeco, cajun, irlandaise) et jazz des débuts (New-Orleans).

Adrien Plessis : jeu, écriture, musiques. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 16:40:00. 8 EUR.

6 rue de la Poste Artopie

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



Here’s the unexciting life of a museum guard on the morning of December 24.

It happens to be the first time the museum has opened on that day, and it also happens to be Baby Dodds? birthday, the day her ghost is allowed out. What follows is an unusual encounter between a talkative ghost and a voiceless janitor, set against a backdrop of traditional music (Zydeco, Cajun, Irish) and early jazz (New Orleans).

Adrien Plessis: acting, writing, music

Esta es la poco emocionante vida de un vigilante de museo la mañana del 24 de diciembre.

Resulta que es la primera vez que el museo abre ese día, y también resulta que es el cumpleaños de Baby Dodds, el día en que se permite salir a su fantasma. Lo que sigue es un encuentro insólito entre un fantasma parlanchín y un vigilante sin voz, con un telón de fondo de música tradicional (zydeco, cajún, irlandesa) y jazz antiguo (Nueva Orleans).

Adrien Plessis: interpretación, escritura, música

Das Leben eines Museumswärters am Morgen des 24. Dezember ist nicht gerade aufregend.

Es ist das erste Mal, dass das Museum an diesem Tag öffnet, und es ist auch Baby Dodds’ Geburtstag, an dem ihr Geist die Erlaubnis hat, das Museum zu verlassen. Es kommt zu einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen einem gesprächigen Geist und einem sprachlosen Wachmann, die von traditioneller Musik (Zydeco, Cajun, Irish Folk) und frühem Jazz (New Orleans) begleitet wird.

Adrien Plessis: Spiel, Schreiben, Musik

Mise à jour le 2023-10-31 par OT DU PAYS DE BITCHE