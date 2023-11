SPECTACLE – MOI.S 6 rue de la Poste Meisenthal, 3 décembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Dans la salle de bain, devant notre miroir, nous nous redécouvrons chaque jour.

Et si cet endroit devenait un laboratoire ?

C’est ce que va expérimenter MOI, à la sortie de sa douche ; jouant avec les genres, le beau et le laid, le bizarre et l’ordinaire. Un simple passage devant la glace va se transformer en un défilé de personnalités plein de fantaisie et de rythme.

Un spectacle visuel et musical tout en nuances qui se veut drôle et éclairant.

Hélène Oswald : jeu, écriture, musiques

Jéröme Rivelaygue : son, lumière, machines. Tout public

Dimanche 2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 16:40:00. 8 EUR.

6 rue de la Poste Artopie

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



In the bathroom, in front of our mirror, we rediscover ourselves every day.

What if this place were to become a laboratory?

That’s what MOI will be experimenting with as she gets out of the shower, playing with genres, beauty and ugliness, the bizarre and the ordinary. A simple passage in front of the mirror is transformed into a parade of personalities, full of fantasy and rhythm.

A nuanced visual and musical show that’s both funny and enlightening.

Hélène Oswald: acting, writing, music

Jéröme Rivelaygue: sound, lighting, machines

En el cuarto de baño, frente al espejo, nos redescubrimos cada día.

¿Y si este lugar se convirtiera en un laboratorio?

Eso es lo que experimentará ME al salir de la ducha, jugando con los géneros, la belleza y la fealdad, lo extraño y lo ordinario. Un simple pase frente al espejo se transforma en un desfile de personalidades llenas de fantasía y ritmo.

Un espectáculo visual y musical lleno de matices que resulta a la vez divertido y esclarecedor.

Hélène Oswald: interpretación, escritura, música

Jéröme Rivelaygue: sonido, iluminación, máquinas

Im Badezimmer, vor unserem Spiegel, entdecken wir uns jeden Tag neu.

Was wäre, wenn dieser Ort zu einem Labor werden würde?

Das ist es, was ICH nach dem Duschen ausprobieren will, indem ich mit den Geschlechtern, dem Schönen und dem Hässlichen, dem Bizarren und dem Gewöhnlichen spiele. Ein einfacher Gang vor den Spiegel verwandelt sich in eine Parade von Persönlichkeiten voller Fantasie und Rhythmus.

Ein nuancenreiches visuelles und musikalisches Spektakel, das witzig und aufklärend sein soll.

Hélène Oswald: Spiel, Schreiben, Musik

Jéröme Rivelaygue: Ton, Licht, Maschinen

Mise à jour le 2023-10-31 par OT DU PAYS DE BITCHE