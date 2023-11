CONCERT – TRIP ET FASHIONED FROM BONE 6 rue de la Poste Meisenthal, 4 novembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Au programme de cette soirée de concert, retrouvez deux groupes :

Trip, hard soul and psychedelic rock à Sarrewerden dans le Grand Est et Fashioned from bones, alternative rock, grunge, stoner de Sarrbrücken en Allemagne.

Avec le soutien du Fond Européen de Développement Régional

Prix libre. Tout public

Samedi 2023-11-04 21:00:00 fin : 2023-11-04 23:59:00. .

6 rue de la Poste Artopie

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



On the program for this concert evening are two bands:

Trip, hard soul and psychedelic rock from Sarrewerden in eastern France, and Fashioned from bones, alternative rock, grunge, stoner from Sarrbrücken in Germany.

With support from the European Regional Development Fund

Free price

En el programa del concierto de esta noche figuran dos grupos:

Trip, hard soul y rock psicodélico de Sarrewerden, en el este de Francia, y Fashioned from bones, rock alternativo, grunge y stoner de Sarrbrücken, en Alemania.

Con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Precio gratuito

Auf dem Programm dieses Konzertabends stehen zwei Bands:

Trip, hard soul and psychedelic rock aus Saarwerden in der Region Grand Est und Fashioned from bones, Alternative Rock, Grunge, Stoner aus Sarrbrücken in Deutschland.

Mit der Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

Freier Preis

Mise à jour le 2023-10-31 par OT DU PAYS DE BITCHE