FÊTE DE LA MUSIQUE – CONCERT ARTOPIE 6 rue de la Poste Meisenthal, 17 juin 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Organisé par Artopie, différents groupes de Rock, Punk ou encore métal seront présents pour la traditionnelle fête de la musique.

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-17 23:59:00. EUR.

6 rue de la Poste Artopie

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



Organized by Artopie, various rock, punk and metal bands will be on hand for the traditional Fête de la Musique.

Refreshments and catering on site.

Organizado por Artopie, varios grupos de rock, punk y metal participarán en el tradicional festival de música.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Organisiert von Artopie, werden verschiedene Rock-, Punk- oder auch Metalbands bei der traditionellen Fête de la Musique auftreten.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT DU PAYS DE BITCHE