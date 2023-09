Au revoir l’été, bienvenue l’automne 6 rue de la place Orbey, 30 septembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Envie de profiter encore des beaux jours? Participez à cette journée festive. Musique, jeux, animations, dégustation de vin, soirée tarte flambées….

2023-09-30 fin : 2023-09-30 23:00:00. EUR.

6 rue de la place

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Want to make the most of another sunny day? Take part in this festive day. Music, games, entertainment, wine tasting, tarte flambées…

¿Quiere aprovechar el buen tiempo? Participe en esta jornada festiva. Música, juegos, animaciones, degustación de vinos, tartas flambeadas…

Möchten Sie die schönen Tage noch genießen? Nehmen Sie an diesem festlichen Tag teil. Musik, Spiele, Animationen, Weinverkostung, Flammkuchenabend…

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg