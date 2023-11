Vente de Noël – Paroisse protestante de Molsheim 6 rue de la Monnaie Molsheim, 3 décembre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Vente de décoration et d’articles de noël …

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

6 rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Sale of Christmas decorations and articles …

Venta de adornos y artículos navideños .

Verkauf von Weihnachtsdekoration und -artikeln …

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig