Les nirréductibles nalsaciens 6 rue de la Monnaie Molsheim, 4 novembre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Lors de ce festival des animations, décors délirants, circuit de jeux, personnages costumés, dédicaces, expositions, illustrateurs et artisanat d’art animeront le week-end. Buvette et restauration sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 18:30:00. EUR.

6 rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



During the festival, entertainment, wacky sets, a game circuit, costumed characters, book signings, exhibitions, illustrators and arts and crafts will enliven the weekend. Refreshments and snacks on site.

Durante el festival, podrá disfrutar de toda una serie de entretenimientos, entre los que se incluyen decoraciones locas, un circuito de juegos, personajes disfrazados, firmas de libros, exposiciones, ilustradores y artesanía. Refrescos y comida in situ.

Während dieses Festivals werden Animationen, verrückte Dekorationen, eine Spielstrecke, kostümierte Figuren, Autogrammstunden, Ausstellungen, Illustratoren und Kunsthandwerk das Wochenende beleben. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig