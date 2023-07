Visite de village – Trancrainville 6 Rue de la Mairie Trancrainville, 6 août 2023, Trancrainville.

Trancrainville,Eure-et-Loir

Visitez le village de Trancrainville et la ferme du Champ Girault.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 16:30:00. EUR.

6 Rue de la Mairie

Trancrainville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Visit the village of Trancrainville and the Champ Girault farm

Visita del pueblo de Trancrainville y de la granja Champ Girault

Besuchen Sie das Dorf Trancrainville und den Bauernhof Champ Girault

Mise à jour le 2023-07-21 par OT COEUR DE BEAUCE