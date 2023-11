Soirée jeux 6 Rue de la Mairie Saint-Éliph, 26 novembre 2023, Saint-Éliph.

Saint-Éliph,Eure-et-Loir

L’association des Meeples de Saint Éliph vous propose une soirée jeux !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

6 Rue de la Mairie

Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The association of the Meeples of Saint Éliph proposes you a game night!

La asociación Meeples de Saint Éliph propone una noche de juegos

Der Verein der Meeples de Saint Éliph lädt zu einem Spieleabend ein!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU PERCHE