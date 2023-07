GAEC Maison Bosserelle 6, Rue de la Linette Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Le GAEC de la Famille Bosserelle vous propose de venir découvrir son magasin rue de la linette. En vente directe du producteur aux consommateurs, vous pourrez découvrir et déguster des fruits et légumes qui ont poussés sous le ciel de Sedan.Produits disponibles : – Légumes frais (concombres, tomates, poivrons, carottes, radis, pommes de terre…).- Dépôt de pain.- Produits laitiers (yaourt, beurre, crème fraîche…).Modalités de commande : Sur place..

6, Rue de la Linette

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The GAEC de la Famille Bosserelle invites you to come and discover its shop on rue de la linette. Directly sold from the producer to the consumer, you will be able to discover and taste fruits and vegetables that have grown under the sky of Sedan.Products available : – Fresh vegetables (cucumbers, tomatoes, peppers, carrots, radishes, potatoes…).- Bread deposit.- Dairy products (yoghurt, butter, fresh cream…).Ordering modalities : On the spot.

El GAEC de la Famille Bosserelle le invita a venir a descubrir su tienda en la calle de la Linette. En la venta directa del productor a los consumidores, podrá descubrir y degustar las frutas y verduras que crecieron bajo el cielo de Sedan.Productos disponibles: – Verduras frescas (pepinos, tomates, pimientos, zanahorias, rábanos, patatas…).- Depósito de pan.- Productos lácteos (yogur, mantequilla, nata fresca…).Condiciones de pedido: in situ.

Die GAEC de la Famille Bosserelle lädt Sie ein, ihren Laden in der Rue de la Linette zu besuchen. Im Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher können Sie Obst und Gemüse entdecken und probieren, das unter dem Himmel von Sedan gewachsen ist.Verfügbare Produkte: – Frisches Gemüse (Gurken, Tomaten, Paprika, Karotten, Radieschen, Kartoffeln…).- Brotverkauf.- Milchprodukte (Joghurt, Butter, Sahne…).Bestellungsmodalitäten: Vor Ort.

