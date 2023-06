Campus HelloAsso 6 rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement, 8 juin 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Préparez votre été associatif avec le Campus HelloAsso de Marseille. L’événement de toutes les associations marseillaises, proposé par HelloAsso en partenariat avec la Ville de Marseille..

2023-06-08 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-08 . .

6 rue de la Guirlande Espace Villeneuve Bargemon

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Get ready for your associative summer with the Marseille HelloAsso Campus. The event for all Marseilles-based associations, organized by HelloAsso in partnership with the City of Marseilles.

Prepárese para el verano con el Campus HelloAsso de Marsella. El evento para todas las asociaciones de Marsella, organizado por HelloAsso en colaboración con el Ayuntamiento de Marsella.

Bereiten Sie sich mit dem HelloAsso-Campus in Marseille auf Ihren Vereinssommer vor. Die Veranstaltung für alle Vereine in Marseille, die von HelloAsso in Partnerschaft mit der Stadt Marseille angeboten wird.

Mise à jour le 2023-05-30 par Ville de Marseille