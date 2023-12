Atelier d’écriture sur le thème du temps qui passe 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène, 9 décembre 2023 10:00, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Venez participer à un atelier d’écriture sur le thème du temps qui passe.

A l’issue de ce travail, une carte postale sonore avec mini-concert vous seront proposés.

Gratuit, ouvert à tous dès 7 ans, inscription recommandée..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 . .

6 rue de la découverte Médiathèque l’échappée belle

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in a writing workshop on the theme of passing time.

At the end of the workshop, you’ll be invited to create a sound postcard with a mini-concert.

Free, open to all aged 7 and over, registration recommended.

Venga a participar en un taller de escritura sobre el tema del paso del tiempo.

Al final del taller, se le obsequiará con una postal sonora y un miniconcierto.

Gratuito, abierto a todos a partir de 7 años, se recomienda inscribirse.

Nehmen Sie an einem Schreibworkshop zum Thema « Zeit, die vergeht » teil.

Am Ende dieser Arbeit wird Ihnen eine akustische Postkarte mit Mini-Konzert angeboten.

Kostenlos, offen für alle ab 7 Jahren, Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron