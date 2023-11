Les petits croqueurs de livres : atelier « escargots à gogo » 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène, 9 novembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Venez expérimenter et découvrir les bienfaits du livre et de la lecture chez les jeunes enfants lors d’un atelier qui invitera les enfants à la création.

Sur inscription à la Médiathèque..

6 rue de la découverte Médiathèque l’échappée belle

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the benefits of books and reading for young children in a creative workshop.

Registration required at the Médiathèque.

Venga a probar y descubrir los beneficios de los libros y la lectura para los más pequeños en un taller que invita a los niños a crear.

Inscripción obligatoria en la Médiathèque.

Experimentieren Sie und entdecken Sie die Vorteile von Büchern und Lesen bei Kleinkindern in einem Workshop, der die Kinder zum kreativen Gestalten einlädt.

Nach Anmeldung in der Mediathek.

