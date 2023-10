Atelier créatif de lanterne d’Halloween 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène, 31 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Ramène ta « citrouille »… et repars avec ta « lanterne »…

Gla ! Gla ! Gla !.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 . .

6 rue de la découverte Médiathèque l’échappée belle

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Bring back your « pumpkin »… and leave with your « lantern »…

Gla! Gla! Gla!

Trae tu « calabaza »… y vete con tu « linterna »…

¡Gla! ¡Gla! ¡Gla!

Bring deinen « Kürbis » zurück… und geh mit deiner « Laterne » zurück…

Gla! Gla! Gla!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron