Lecture spéciale Cornebidouille 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène, 25 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Lecture spéciale Cornebidouille mais aussi :

Concours d’expressions rigolotes pour effrayer la sorcière !

Dès maintenant et jusqu’au moment de la lecture, bidouille ta meilleure phrase qui fera fuir Cornebidouille et apporte-la à la médiathèque !.

2023-10-25 16:30:00 fin : 2023-10-25 . .

6 rue de la découverte Médiathèque l’échappée belle

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Special reading for Cornebidouille, but also :

Scare the witch competition!

From now until reading time, create your best phrase to scare off Cornebidouille and bring it to the media library!

Lectura especial para Cornebidouille, pero también :

¡Un concurso de frases divertidas para asustar a la bruja!

¡Desde ahora hasta la hora de la lectura, inventa tu mejor frase para asustar a Cornebidouille y tráela a la mediateca!

Spezielle Cornebidouille-Lesung, aber auch :

Wettbewerb um lustige Ausdrücke, um die Hexe zu erschrecken!

Von jetzt an bis zur Lesung kannst du deinen besten Spruch, der Cornebidouille in die Flucht schlägt, austüfteln und in die Mediathek bringen!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron