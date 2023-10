Concert Banan’n Jug 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène, 14 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Composé de quatre chanteuses et musiciennes (banjo, ukulélé, contrebasse, washboard, claquettes…) le groupe Montpelliérain Banan’N Jug revisite sans complexe blues, jazz, calypso et fado. Des chansons de tous horizons..

6 rue de la découverte Médiathèque l’échappée belle

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Made up of four female singers and musicians (banjo, ukulele, double bass, washboard, clappers, etc.) the Montpellier group Banan?N Jug revisits blues, jazz, calypso and fado. Songs from all horizons.

Formado por cuatro cantantes femeninas y músicos (banjo, ukelele, contrabajo, tabla de lavar, claquetas, etc.), el grupo de Montpellier Banan?N Jug revisita sin complejos el blues, el jazz, el calipso y el fado. Canciones de todos los horizontes.

Die Gruppe Banan?N Jug aus Montpellier besteht aus vier Sängerinnen und Musikerinnen (Banjo, Ukulele, Kontrabass, Washboard, Stepptanz?), die ohne Komplexe Blues, Jazz, Calypso und Fado neu interpretieren. Lieder aus aller Welt.

