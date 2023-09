Temps d’accueil parents-enfants autour du jeu 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène, 3 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Des professionnelles de la PMI et de la Ludothèque Ricochet vous accueillent autour du jeu pour partager un moment de détente avec vos enfants, échanger avec d’autres parents et permettre aux enfants de jouer ensemble.

Atelier massage bien-être des bébés..

2023-10-03 09:30:00 fin : 2023-10-03 11:30:00. .

6 rue de la découverte Médiathèque l’échappée belle

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Professionals from the PMI and the Ricochet toy library welcome you to share a moment of relaxation with your children, exchange ideas with other parents and enable children to play together.

Well-being massage workshop for babies.

Profesionales de la PMI y de la ludoteca Ricochet le acogen para compartir un momento de relajación con sus hijos, conversar con otros padres y permitir que los niños jueguen juntos.

Taller de masaje de bienestar para bebés.

Fachkräfte des MKS und der Ludothek Ricochet empfangen Sie rund um das Spiel, um einen Moment der Entspannung mit Ihren Kindern zu teilen, sich mit anderen Eltern auszutauschen und den Kindern zu ermöglichen, gemeinsam zu spielen.

Workshop Wohlfühlmassage für Babys.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron