GAEC Delétang 6, Rue de la Croix des Arbres Suzanne

Suzanne,Ardennes

* Détails : – Fruits de saison : pommes, poires, prunes et cerises – Production et vente de jus de pommes et poires Horaires d’ouverture : – Lundi à vendredi : 08h00 – 18h00- Samedi : 08h00 – 12h00 – Sur commande.

6, Rue de la Croix des Arbres

Suzanne 08130 Ardennes Grand Est



* Details: – Seasonal fruits: apples, pears, plums and cherries – Production and sale of apple and pear juice Opening hours: – Monday to Friday: 08h00 – 18h00- Saturday: 08h00 – 12h00 – On order

* Detalles: – Fruta de temporada: manzanas, peras, ciruelas y cerezas – Producción y venta de zumo de manzana y pera Horario: – Lunes a viernes: 08.00 – 18.00 – Sábado: 08.00 – 12.00 – Por encargo

* Details: – Obst der Saison: Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen – Herstellung und Verkauf von Apfel- und Birnensaft Öffnungszeiten: – Montag bis Freitag: 08:00 – 18:00 Uhr- Samstag: 08:00 – 12:00 Uhr – Auf Bestellung

