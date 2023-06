Visite d’un jardin permacole 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Étais-la-Sauvin Étais-la-Sauvin Catégories d’Évènement: Étais-la-Sauvin

Yonne Visite d’un jardin permacole 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Étais-la-Sauvin, 3 juin 2023, Étais-la-Sauvin. Visite d’un jardin permacole Samedi 3 juin, 14h00 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Entrée libre Présentation du jardin permacole, potager et fruitier, de Philippe et Catherine, jardiniers amateurs mais très avertis : les étapes de sa création, sa diversité, leurs expériences, leurs résultats… 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480 Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lessillonsduravan@mailo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683477887 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:15:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:15:00+02:00 Permaculture Potager et fruitier Catherine Etais-la-Sauvin Détails Catégories d’Évènement: Étais-la-Sauvin, Yonne Autres Lieu 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Adresse 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480 Ville Étais-la-Sauvin Departement Yonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Étais-la-Sauvin

6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Étais-la-Sauvin Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etais-la-sauvin/

Visite d’un jardin permacole 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Étais-la-Sauvin 2023-06-03 was last modified: by Visite d’un jardin permacole 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Étais-la-Sauvin 6, rue de La Croix Barjot, Étais-la-Sauvin, 89480, en face du restaurant Le Partage Étais-la-Sauvin 3 juin 2023