L’Outdoor La Brasserie 6 rue de la brasserie Aubrives, 12 juillet 2023, Aubrives.

Aubrives,Ardennes

L’Histoire : Jusqu’au début de la deuxième guerre on brassait à Aubrives une bière blonde au goût surprenant. Pour que les allemands ne puissent pas reproduire sa recette, le brasseur dissimula le nom de ce houblon si particulier dans son village et le village voisin. Saurez-vous trouver tous les indices et résoudre l’énigme ? Balade-jeu durant près de 3h et fait 8km. Elle est accessible à pied ou en vélo. Ce jeu, totalement gratuit, est accessible à tout âge. Aucune connaissance n’est requise, seul votre esprit logique et de déduction ainsi que la collaboration vous aideront… Une expérience unique à découvrir entre amis, collègues ou en famille. Téléchargez le fichier sur le site : https://www.labrasserie-aubrives.fr/l-outdoor Imprimez-le en couleur et c’est parti ! Départ et arrivée à la Brasserie (6, rue de la Brasserie) – Parking sur place..

6 rue de la brasserie

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est



History: Until the beginning of the Second World War, a blond beer with a surprising taste was brewed in Aubrives. To prevent the Germans from reproducing his recipe, the brewer hid the name of this very special hop in his village and the neighbouring village. Will you be able to find all the clues and solve the enigma? The walk lasts about 3 hours and is 8km long. It is accessible on foot or by bike. This game, totally free, is accessible to all ages. No knowledge is required, only your logical and deductive mind as well as your collaboration will help you… A unique experience to discover with friends, colleagues or family. Download the file on the website: https://www.labrasserie-aubrives.fr/l-outdoor Print it in color and let’s go! Departure and arrival at the Brasserie (6, rue de la Brasserie) – Parking on site.

Historia: Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Aubrives elaboraba una cerveza rubia de sabor sorprendente. Para evitar que los alemanes reprodujeran su receta, el cervecero ocultó el nombre de este lúpulo tan especial en su pueblo y en el pueblo vecino. ¿Puedes encontrar todas las pistas y resolver el enigma? La caminata dura unas 3 horas y tiene una longitud de 8 km. Es accesible a pie o en bicicleta. Este juego es totalmente gratuito y es accesible para todas las edades. No se requieren conocimientos, sólo su mente lógica y deductiva, así como su colaboración, le ayudarán… Una experiencia única para descubrir con amigos, colegas o familiares. Descargue el archivo en el sitio web: https://www.labrasserie-aubrives.fr/l-outdoor ¡Imprímalo en color y a trabajar! Salida y llegada a la Brasserie (6, rue de la Brasserie) – Aparcamiento in situ.

Geschichte: Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde in Aubrives ein helles Bier mit einem überraschenden Geschmack gebraut. Damit die Deutschen sein Rezept nicht nachbauen konnten, verbarg der Brauer den Namen dieses besonderen Hopfens in seinem Dorf und im Nachbardorf. Können Sie alle Hinweise finden und das Rätsel lösen? Dieser Spaziergang dauert fast 3 Stunden und ist 8 km lang. Sie ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Das Spiel ist völlig kostenlos und für alle Altersgruppen geeignet. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, nur Ihr logisches Denken, Ihre Kombinationsgabe und Ihre Zusammenarbeit werden Ihnen helfen… Ein einzigartiges Erlebnis, das Sie mit Freunden, Kollegen oder der Familie entdecken können. Laden Sie die Datei auf der Website herunter: https://www.labrasserie-aubrives.fr/l-outdoor Drucken Sie sie in Farbe aus und los geht’s! Start und Ziel in der Brasserie (6, rue de la Brasserie) – Parkplätze vor Ort.

