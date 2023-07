La Brasserie d’Aubrives 6 rue de la Brasserie Aubrives, 12 juillet 2023, Aubrives.

Aubrives,Ardennes

Aubrives, village de brasseurs depuis plus de 400 ans. L’activité de brassage s’est arrêtée pendant la seconde guerre mondiale. Depuis mai 2022, l’activité a repris sur le site et vous propose aujourd’hui plusieurs bières artisanales en vente directe sur place. Uniquement à la vente. Dégustation possible pour les groupes de minimum 5 personnes et maximum 10 personnes. Sur demande uniquement. La Brasserie est ouverte : Le jeudi : de 17h à 20h30 Le vendredi : de 17h à 20h30 Le samedi : de 9h à 12h30 Informations complémentaires : www.labrasserie-aubrives.fr.

6 rue de la Brasserie

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est



Aubrives, a brewing village for more than 400 years. The brewing activity stopped during the second world war. Since May 2022, the activity has resumed on the site and now offers several craft beers for sale directly on site. Only for sale. Tasting possible for groups of minimum 5 and maximum 10 people. On request only. The brewery is open : Thursday : from 5pm to 8:30pm Friday : from 5pm to 8:30pm Saturday : from 9am to 12:30pm Additional information : www.labrasserie-aubrives.fr

Aubrives es un pueblo cervecero desde hace más de 400 años. La actividad cervecera se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Desde mayo de 2022, la actividad se ha reanudado en el lugar y ahora ofrece varias cervezas artesanales a la venta directamente in situ. Sólo a la venta. Posibilidad de degustación para grupos de mínimo 5 y máximo 10 personas. Sólo a petición. La cervecería está abierta: Jueves: de 17:00 a 20:30 Viernes: de 17:00 a 20:30 Sábado: de 9:00 a 12:30 Más información: www.labrasserie-aubrives.fr

Aubrives ist seit über 400 Jahren ein Dorf der Brauer. Während des Zweiten Weltkriegs kam die Brauereiaktivität zum Erliegen. Seit Mai 2022 wurde die Tätigkeit am Standort wieder aufgenommen und bietet Ihnen heute mehrere handwerklich gebraute Biere zum Direktverkauf vor Ort an. Nur zum Verkauf angeboten. Verkostung für Gruppen von mindestens 5 und höchstens 10 Personen möglich. Nur auf Anfrage. Die Brauerei ist geöffnet: Donnerstag: von 17.00 bis 20.30 Uhr Freitag: von 17.00 bis 20.30 Uhr Samstag: von 9.00 bis 12.30 Uhr Weitere Informationen: www.labrasserie-aubrives.fr

