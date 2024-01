Concert de Nouvel An 6 rue de Galfingue Hochstatt, dimanche 21 janvier 2024.

Hochstatt Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:30:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Or, brillants et Paillettes, les 40 musiciens vous ont concocté un programme spécial nouvel an sous la direction de M. Philippe Luga.

Entre tradition et renouveau le programme fera la part belle aux ors des châteaux, au brillant des princesses et aux paillettes de la cours, aux feux d’artifices… Tout un univers autour du nouvel an

EUR.

6 rue de Galfingue

Hochstatt 68720 Haut-Rhin Grand Est



