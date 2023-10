Concert tête de Cuvée 6 rue de Galfingue Hochstatt, 21 octobre 2023, Hochstatt.

Hochstatt,Haut-Rhin

L’orchestre d’harmonie de Hochstatt vous invite à une symphonie des sens, où musique, vin, bière et autres boissons fusionneront dans une harmonie parfaite..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 0 EUR.

6 rue de Galfingue

Hochstatt 68720 Haut-Rhin Grand Est



The Hochstatt Wind Band invites you to a symphony of the senses, where music, wine, beer and other beverages merge in perfect harmony.

La Banda de Música de Hochstatt le invita a una sinfonía de los sentidos, donde la música, el vino, la cerveza y otras bebidas se funden en perfecta armonía.

Das Blasorchester Hochstatt lädt Sie zu einer Symphonie der Sinne ein, bei der Musik, Wein, Bier und andere Getränke in perfekter Harmonie verschmelzen.

