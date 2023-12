Soirée stand-up 6 Rue de Dissé Airvault, 21 décembre 2023, Airvault.

Airvault Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21

fin : 2023-12-21

Une soirée stand up est proposée à 20 h 30, à la Minute Blonde à Airvault, avec 5 humoristes. Une grande première en fanfare pour le Carton Comedy à Airvault, avec la venue de 3 humoristes musicaux dont Maxime Sendré, qui habite tout près, et de François Guédon, originaire de la Charente voisine, qui cumule + de 4,6 Millions de vues sur Youtube avec son sketch enregistré au festival de Montreux ! Réservation obligatoire. L'entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 € pour + d'1 h de spectacle et 4 à 6 artistes sera apprécié !).

6 Rue de Dissé

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par CC Airvaudais Val du Thouet