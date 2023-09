FESTIVAL DENSITÉS 6 Rue de Bonnétage Fresnes-en-Woëvre, 20 octobre 2023, Fresnes-en-Woëvre.

Fresnes-en-Woëvre,Meuse

Densités c’est la rencontre du blues et de la poésie médiévale, celle d’un arbre, d’une danseuse et d’un saxophoniste, d’un compositeur avec des éclairs, d’un griot des deux punks, de deux danseurs fabriquant le son avec leur corps, de trois violoncellistes qui n’ont en apparence rien en commun, d’un batteur avec un instrument mécanisé…

Le festival propose des sons en tous genres, du mouvement, de la voix, de l’improvisation, de la poésie, des séances de relaxation sonore et un bal !. Tout public

Vendredi 2023-10-20 fin : 2023-10-22 . 25 EUR.

6 Rue de Bonnétage Pôle culturel

Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est



Densités is the meeting of blues and medieval poetry, a tree, a dancer and a saxophonist, a composer with lightning bolts, a griot with two punks, two dancers making sound with their bodies, three cellists with seemingly nothing in common, a drummer with a mechanized instrument….

The festival features sounds of all kinds, movement, voice, improvisation, poetry, sound relaxation sessions and a ball!

Densités es el encuentro del blues y la poesía medieval, de un árbol, una bailarina y un saxofonista, un compositor con relámpagos, un griot con dos punks, dos bailarines haciendo sonar sus cuerpos, tres violonchelistas sin aparentemente nada en común, un batería con un instrumento mecanizado…

El festival ofrece todo tipo de sonidos, movimiento, voz, improvisación, poesía, sesiones de relajación sonora ¡y un baile!

Densités ist das Zusammentreffen von Blues und mittelalterlicher Poesie, von einem Baum, einer Tänzerin und einem Saxophonisten, einem Komponisten mit Blitzen, einem Griot der beiden Punks, zwei Tänzern, die den Klang mit ihren Körpern herstellen, drei Cellisten, die scheinbar nichts gemeinsam haben, einem Schlagzeuger mit einem mechanisierten Instrument…

Das Festival bietet Klänge aller Art, Bewegung, Stimme, Improvisation, Poesie, Klangentspannungssitzungen und einen Ball!

Mise à jour le 2023-09-19 par MEUSE ATTRACTIVITE